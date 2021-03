Otoparkların engellilerin kullanımına uygun olması zorunluluğu getirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Otopark Yönetmeliği değişikliğiyle, otoparklarda engellilerin kullanımına uygun düzenlemelerin yapılması zorunluluğu getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Otopark Yönetmeliği değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Yönetmelik değişikliği, 31 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Otopark Yönetmeliği değişikliğiyle, bitişik binaların temelinden alt kotuna inilmesinin riskli olduğu durumlarda, otopark ihtiyacının parselinde karşılanamayan miktarı otopark bedeli olarak ödenecek, bununla bina sakinleri bölge otoparkından faydalanabilecek.

Daha önce 8 metre ve üzeri ön bahçesi bulunan parseller için verilen ön bahçede açık otopark izni, yeni düzenlemeyle ön bahçesi 5 metre üzeri olan parsellere de verilecek.

Otoparklarda engellilerin kullanımına uygun düzenlemeler de yapılacak.

Villa gibi tek bağımsız bölümlü konutlarda zorunlu otoparkın herhangi asgari mesafe şartı olmaksızın, parselin herhangi bir bahçesinde karşılanabilmesi imkanı sağlanacak.

Düzenlemeyle, 15'ten az otoparkı çıkan binaların kapalı otoparklarında yapılan servis yolunun asgari genişliği 6,50 metreden 4,9 metreye düşürülecek.

- Her daire için en az 1 otopark zorunluluğu uygulaması değişti

Her daire için en az 1 otopark zorunluluğu uygulamasında değişiklik yapılarak, daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması getirilecek.

Değişiklikle, 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılması sağlanacak.

Dükkan, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1, büro binalarında her 40 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 olacak şekilde revize edilecek.

Otoparkın öncelikle bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak, talebe göre binanın bodrumunda, arka, yan veya ön bahçesinde ya da bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.

Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydıyla mekanik otopark yapabilme imkanı verilecek.

120 metrekareden küçük olan, 3 kat ve üzeri yapıların bulunduğu parsellerde talep halinde otoparkın bedel karşılığının bölge otoparkından temin edilebilmesi imkanı getirildi. 250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydıyla zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılacak.

- Komşu parsellere ortak otopark kullanımı imkanı

Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin muvafakati halinde bitişik bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı getirilecek. Bu sayede birden çok parselin anlaşması ile ada içi otoparkların önü açılacak.

Otopark mevzuatına ilk defa giren bir yenilik olarak parselinde otopark yapamayan yapılar için 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı sağlanacak.

Büyükşehir belediyelerinin bugüne kadar otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri nedeniyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan değişiklik, Otopark Yönetmeliği'nde detaylandırıldı. Bundan böyle bölge otoparkı bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine verilecek. İlçe belediyelerine bedel alınan otoparkları en geç 3 yıl içinde yapma zorunluluğu getirilecek.

Otopark bedelinin tamamının yapı ruhsatı aşamasında alınması uygulaması kaldırılarak, yüzde 25'inin ruhsat aşamasında, kalanının ise 18 ayda ve taksitle ödenmesi imkanı sağlanacak.

İlçe belediyelerinin bölge otoparkı imar planlarını daha hızlı yapabilmeleri için 1/1000'lik uygulama imar planının yeterli olacağı, nazım imar planı değişikliğine gerek olmayacağı hükmü getirilecek.

Asgari zorunlu otopark adedi 20'den fazla olan yeni yapılacak binalarda, 1 Ocak 2023'e kadar en az yüzde 2, bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getirilecek. AVM ve bölge otoparklarında ise bu oranlar, 1 Ocak 2023'e kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren ise yüzde 10 olacak.

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılan yapı ruhsatı başvuruları ile kamu kurumları tarafından ihalesi gerçekleştirilen işlerde talep edilmesi halinde eski yönetmeliğe göre ruhsat alabilme imkanı sağlanacak.