Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
|15 Mart 2021 13:15
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Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan N.B, Ö.A. ve E.G'yi gözaltına aldı.
Araştırmada şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.
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