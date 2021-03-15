İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ön şartları tutmayan adayları önce sınava aldı sonra eleyip mağdur etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 250 adet İtfaiye eri alımında yönetmeliğe aykırı uygulamalar sebebiyle onlarca aday mağdur oldu. İtfaiye eri olmak için gereken kilo ve boy şartı gibi ön şartları taşımayan adayların sınavlara alındığı alımlarda gereken ön şartları sağlayan birçok aday sınava dahi giremedi. Yapılan yönetmeliğe aykırı işlem belediyenin ilan ettiği sonuçlarda net şekilde görüldü.
YÖNETMELİK YOK SAYILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkılan ilanda "Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 250 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır." ifadelerine yer verilirken, yapılan alımlarda İtfaiye yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı görüldü. Yönetmeliğe göre sınava katılmak için gereken ön şartları taşıyan adayların KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayın sınava çağırılması gerekirken ön şartları taşımayan birçok aday sınava alınarak, KPSS puanı yeterli olan ve gereken ön şartları sağlayan birçok aday sınava alınmadı.
ÖN ŞARTLARI TAŞIMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINDI
Yönetmeliğe aykırı olarak yapılan uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan sonuç listesinde gözler önüne serildi. Resmi internet sayfasında yayınlanan listede ilgili adaylar yönünden ilan edilen sınav sonuç listesi incelendiğinde; "Atamaya Hak Kazandı, Yedek Liste, Sınav Puanı 60 Puandan Düşük, Uygulama Sınavına Katılmadı ve Boy/Kilo Şartını Taşımıyor" başlıklarına yer verildi. Boy ve kilo şartı taşımadığı halde yönetmeliğe aykırı olarak sınava alınan 42 aday sebebiyle gerekli şartları taşıyan onlarca aday sınava dahi giremedi.
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