Bylock kullanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kadın tutuklandı.
|15 Mart 2021 13:42
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmalar çerçevesinde, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve talimatla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlenen N.Y'yi gözaltına aldı.
İstanbul'da örgüte ait yurtta 3 yıl müdürlük yaptığı tespit edilen N.Y, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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