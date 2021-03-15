Twitter'da bu kelimeyi yazanın hesabı 'askıya alınıyor' iddiası
|15 Mart 2021 13:43
|+Aa- Yazdır
Memphis yazan tüm kullanıcıların paylaşımı 12 saat boyunca askıya alındı. Twitter'ın neden böyle bir engel attığı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Peki, Memphis neden engel yiyor? "Memphis" kelimesini tweetlemek, binlerce twitter hesabının otomatik olarak askıya alınmasına neden oldu. "
Memphis" kelimesini tweetledikten sonra yasaklandıklarına dair ekran görüntülerini paylaşan kullanıcılar, Twitter neden Memphis yazanları engelliyor? sorusunu gündeme getirdi.
Konunun, Hollandalo futbolcu Memphis Depay ile alakalı olduğu da iddia edildi.
Twitter'da gündem olmasının arından Hollandalı forvet oyuncusunun formasını giydiği Olympique Lyonnais kulübü de konuya dahil oldu ve Kulübün ABD hesabından Twitter'ın resmi hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "Hey, Twitter - Onun (Memphis Depay) hakkında konuşabilir miyiz?" ifadelerine yer verildi.
Twitter'ın Memphis ile ilgili getirdiği kısıtlamanın sebebi olarak daha önce Twitter'ı kapattırmaya çalışan Memphis isimli kişiye tepki olduğu iddia ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Siber savaş buradan yönetiliyor: En küçük hareket dikkate alınıyor
15 Mart 2021 07:05
|Biz düşündük, Elon Musk yaptı
14 Mart 2021 12:35
|AKINCI PT-2, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
13 Mart 2021 21:12
|Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı
13 Mart 2021 11:40
|Netflix, şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlanıyor
12 Mart 2021 10:23
|Facebook CEO'su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi
11 Mart 2021 18:50
|Twitter, Clubhouse'a rakip oluyor
11 Mart 2021 10:46
|Roketsan'dan 'hava hava füzesi' sürprizi
10 Mart 2021 20:27
|Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası
10 Mart 2021 20:04
|Akkuyu, 2023 yılında enerji üretmeye başlayacak
10 Mart 2021 16:07