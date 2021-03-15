Ardahan'da aranan 3 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
Ardahan merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
|15 Mart 2021 14:08
|+Aa- Yazdır
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişileri yakalamak amacıyla Ardahan, Manisa, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "FETÖ/PDY ve PKK/KCK üyesi oldukları" gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli belirlenen adreslerde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bylock kullanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
15 Mart 2021 13:42
|Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
15 Mart 2021 13:15
|Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift tırın dorsesinde yakalandı
15 Mart 2021 12:54
|PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı basma düzenekli 8 patlayıcı imha edildi
15 Mart 2021 12:40
|FETÖ'nün hücre operasyonunda 31 kişiden 18 şüpheli tutuklandı
15 Mart 2021 12:09
|FETÖ, jandarma personelinin çocuklarına da kod ad verip 'mahrem abi' atamış
15 Mart 2021 10:13
|ByLock yüklü hediye tabletler dağıtıldı
15 Mart 2021 09:34
|Balıkesir'de 24'ü muvazzaf 36 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
15 Mart 2021 08:12
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
14 Mart 2021 10:10
|OHAL raporu: Başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdılar
14 Mart 2021 09:50