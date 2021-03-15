1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun.
 15 Mart 2021 14:07
+Aa- Yazdır
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hala yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar olduğunu belirterek "Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin 3'üncü haftası olduğunu anımsattı.

Okula giden öğrenci sayısının her hafta biraz daha arttığını aktaran Selçuk, "Bununla birlikte salgın dolayısıyla hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP İzmir'de istifalar: CHP'li üç meclis üyesi istifa etti
15 Mart 2021 14:45		 Bahçeli'den andımız açıklaması
15 Mart 2021 14:33
TBMM Başkanı: Gergerlioğlu için Anayasa'nın gereği yerine getirilir
15 Mart 2021 14:17		 Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı
15 Mart 2021 13:59
Bakan Varank, yerli aşı için tarih verdi
15 Mart 2021 13:53		 Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
15 Mart 2021 12:08
MİT, YPG'nin tugay komutanını Suriye'de yakaladı
15 Mart 2021 12:05		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması
15 Mart 2021 11:37
CHP'de sızan bilgilere karşı köstebek arayışı
15 Mart 2021 11:29		 'AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz'
15 Mart 2021 11:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Sağlık Müdürü'nden 'Maske, mesafe ve hijyen' uyarısı: Aşı kadar kıymetli14:48 - İşkenceci eşini öldüren Melek İpek ilk kez hakim karşısında14:45 - CHP İzmir'de istifalar: CHP'li üç meclis üyesi istifa etti14:37 - 'Staj Seferbirliği' programından yurt dışındaki Türk öğrenciler de faydalanabilecek14:33 - Bahçeli'den andımız açıklaması14:28 - Koronavirüs vakası görülen iki okulda eğitime ara verildi
14:17 - 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor14:17 - TBMM Başkanı: Gergerlioğlu için Anayasa'nın gereği yerine getirilir14:08 - Ardahan'da aranan 3 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı14:07 - Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması14:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim13:59 - Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı
13:53 - Bakan Varank, yerli aşı için tarih verdi13:47 - Polis intihar ihbarına gitti, liseli genç babasını öldürüp, okula gitmiş13:43 - Twitter'da bu kelimeyi yazanın hesabı 'askıya alınıyor' iddiası13:42 - Bylock kullanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı13:41 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ön şartları tutmayan adayları önce sınava aldı sonra eleyip mağdur etti
13:30 - İstanbul'da yeni dönem: Buralarda HES kodu zorunlu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Aşının gelişi durdu!
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
Yine mi Kabine değişikliği!
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
Öğretmen ve öğrencilerde mutant virüs tespit edildi, okulda eğitime ara verildi
Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge
Kabinenin gündemi yeniden normalleşme
'Biraz da bizim Enver semirsin, bal tutan parmağını yalar'
Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entry kelimesinin türkçesi 1
memurlar net puanlama sistemi ve ödüller 1
13.03.2021 kayserispor vs galatasaray maçı 1
hızar 3
mobbing 2
revan olmak 1
mıknatıs 1
aklı başına gelmek 2
turşuda sirke-limon ikilemi 2
yalan dünya 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam