20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruları almaya başladı.
|15 Mart 2021 14:17
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Milli Eğitim Bakanlığı 5 Mart'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurmuştu.
Bakanlık başvuruları bugün itibariyle almaya başladı. Başvurular 26 Mart 2021 tarihine kadar alınacak.
Sözlü sınavlar 17 Mayıs ila 18 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek. Atama sonuçları da 8 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.
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