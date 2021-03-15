'Staj Seferbirliği' programından yurt dışındaki Türk öğrenciler de faydalanabilecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bu yıl ikincisi düzenlenen, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin "Senin için Seferbiriz" teması altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan "Staj Seferbirliği" programından, yurt dışında yaşayan veya eğitim gören Türk vatandaşı öğrenciler de faydalanabilecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Staj Seferbirliği" programına üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisi sürüyor.

Kamu kurumlarının stajyer alımlarının yanı sıra özel sektörden gönüllü işverenlerin de katıldığı programa, 22 Şubat'tan bugüne 75 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvuru aşamalarının hepsini tamamlayarak katılım sağladı.

Ayrıca 410'u özel sektörden 1783'ü kamu kurumlarından olmak üzere 2 bin 193 işveren de programa dahil oldu. Başvuruların, son gün olan 22 Mart'a kadar artması bekleniyor.

Öte yandan, yurt dışında yaşayan veya eğitim gören Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi üniversite öğrencileri de "Staj Seferbirliği" programından faydalanabilecek.

Bu öğrenciler, kamu kurumlarının yurt dışı temsilciliklerinde staj yapabilecekleri gibi yurt içindeki kamu kurumlarından ve özel sektörden gönüllü işverenlerden gelen teklifleri değerlendirerek stajlarını Türkiye'de de yapabilecek.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı adımlar için büyük önem arz eden gençlerin kariyer olanaklarına erişimi, liyakat esaslı, şeffaf ve izlenebilir "Staj Seferbirliği" programı ile desteklenecek.

Programda fırsat eşitliğini hedefleyen yenilikçi bir yöntem izleniyor. Başvurularını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden tamamlayan öğrenciler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu ve özel sektörün erişimine açılacak olan stajyer havuzuna ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta gibi kişisel bilgileri gizlenerek aktarılacak. Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderebilecek.

Bu doğrultuda, 22 Mart 2021'e kadar yapılacak "Staj Seferbirliği" başvuru sürecinde, ön lisans 2. sınıf, lisans 3 ve 4. sınıf olmak üzere, not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler programa başvurabilecek.

Aldıkları staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek adayların sınıf durumlarının yıl içinde değişeceği öngörüldüğünden program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak, ancak bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme şartı aranacak.

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlikleri üzerinden yapılacak.

İki aşamalı gerçekleşecek başvuru sürecinde öğrenciler, ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.

İkinci aşamada ise "Kariyer Kapısı" ile entegrasyonu sağlanmış olan e-Devlet'e yönlendirilerek, kimlik, üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması gibi öğrenim bilgileri, yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu ve benzeri bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurularını tamamlayacaklar.

Objektif yöntemler esas alınarak yapılan değerlemeler sonucunda, başvuru yapan tüm adaylar, kimlik bilgileri gizli tutularak işverenlerin erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na dahil edilecek.

- Liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntem

Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda bulunan adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak, stajyer havuzundaki öğrencileri kurumlarına kazandırabilmek için yarışacak.

Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.

Coğrafya veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden ve bölümlerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programı ve değerleme aşamaları ile staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidildi.

Programla, öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesi sağlanıyor. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişletildi.

Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri, duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferbirliği" resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden takip edebilecek. "Staj Seferbirliği" programı başvuruları ise "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.