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CHP İzmir'de istifalar: CHP'li üç meclis üyesi istifa etti

İzmir'in Menemen ilçesinde, AK Parti'den seçilen Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a 65 milyon TL'lik borçlanma yetkisinin verilmesi sonrası grup kararına aykırı davranan ve kabul oyu verdikleri için disipline sevk edilen CHP'li üç meclis üyesi, yaptıkları açıklamayla istifa ettiklerini açıkladı.
 15 Mart 2021 14:45
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CHP İzmir'de istifalar: CHP'li üç meclis üyesi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Menemen'de Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a 65 milyon TL'lik borçlanma yetkisinin verilmesi sonrası grup kararına aykırı davranan ve kabul oyu kullanan üç meclis üyesi hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Başlatılan süreç sonrası meclis üyeleri; Hasan Ünal, Rasim Yigit Özge, Ali Aydın ilçe örgütüne giderek ifadelerini vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından meclis üyelerinden flaş bir hamle geldi.

"Cumhuriyet Halk partisi üyeliğimizi bugünden itibaren askıya alıp, istifa ediyoruz"

Grup kararına aykırı oy kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal, Menemen Belediyesi Meclis Üyesi Rasim Yigit Özge, Menemen Belediyesi Meclis Üyesi Ali Aydın, ilçe yönetimine giderek istifalarını sundu.

Meclis üyeleri ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, "1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Menemen Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında, Menemen Belediyesi emekçilerinin ve Menemenli esnaflarımızın alacaklarına istinaden, Başkanvekiline verilecek borçlanma yetkisine kabul oyu vermemiz ve grup kararına uymadığımız gerekçesiyle bizi disipline sevk eden, genel başkanımızın uyguladığı parti politikasından habersiz, partinin iktidar yürüyüşünden bihaber, menfaatlerinin ve gelecek hesaplarının peşinden koşan, millete karşı siyaset yapılamayacağını anlamamış, hala 'daha küçük olsun benim olsun' zihniyetinden sıyrılamamış, şu anlık yetkili olan kişilere yönelik istifa açıklamamızdır. Biliniz ki; bizden bağımsız olan gelişmeler karşısında, bize başka alternatif bırakılmamıştır. Aylarca maaş alamayıp, evlilik yüzüklerini satma noktasına gelen, çarşıda pazarda boynu bükük dolaşan, bakkal-marketlerin bile veresiye vermekten imtina ettiği, kirasını ödeyemeyip evinden çıkarılan, aile düzeni bozulan, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı için, yüzlerine bakamayan işçinin emekçinin, alın terini ödemek için istenen borçlanma talebine, onay vermek midir disiplin suçu? Hayatımızın en önemli parçası olan Cumhuriyet Halk partisi üyeliğimizi bugünden itibaren askıya alıp, istifa ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
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