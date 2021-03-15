Sağlık Müdürü'nden 'Maske, mesafe ve hijyen' uyarısı: Aşı kadar kıymetli
|15 Mart 2021 14:55
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Korona virüsle mücadele bir yılı geride kalırken, bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Orta Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu ve ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu. Mevlid-i Şerif programına vatandaşların yanı sıra sağlık çalışanları da katıldı.
"Aşı kadar kıymetli"
Camideki Mevlid-i Şerif Programına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Pandemi döneminde hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımız adına bu mevlidi şerif ile onları unutmadığımızı, onların önünde saygıyla eğildiğimizi ifade etmek için bugün böyle bir etkinlik düzenlendi. Süleymanpaşa Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce bu güzel anma etkinliğinde bulunuyoruz. Bu tür etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Uğruna mücadele ettiğimiz halkımızın bizimle beraber, bu mücadeleyi sırtladığını görmemiz bizi memnun edecektir. Bu mücadelede bize kuvvet verecektir. Maske, mesafe ve hijyen şuan aşı kadar kıymetli" dedi.
Mevlid-i Şerif programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de katılarak hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dua ettiler.
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