Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Korkaksın, bitiksin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğumuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin geleceğine olan inancımızı bir kat daha arttırmıştır.

Kongremizde başkanlığa aday gösterdiğimiz Eyüp Kadri İnan'ı şimdiden tebrik ediyorum. Hem Genel Merkez'de hem İzmir İl Bakanlığımızda başarılı çalışmalar yürütmüş, gayretli bir kardeşimizdir.

İnanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir. Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu MKYK üyesi, il, ilçe başkanı, vekil, belediye başkanlığı gibi görevleri başarıyla yürütüyor. Şu anda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz, belediyelerde 1472 Meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor.

ÜYE KAYDI SAYISINDA BİR NUMARA

Gençler, gençlik kollarımız bilir misiniz şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerinde üye kaydı noktasında bir numaradır. Yaş konusu olmamış olsa sayı bir milyonda kalmaz. Hanımlarda da 5.5 milyon. Hanımlarda da hepsi arkadan nal topluyor. Toplamda da 11.5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz.

SİZLER ASIM'IN NESLİSİNİZ

Ülkemize çağ atlatan hizmetler yaparken kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan siz gençlerimizsiniz. Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur. Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de de Kudüs'te de siz vardınız. Balkanlar'da Çanakkale'de siz vardınız siz... Gaziantep'te Şanlıurfa'da siz vardınız. İstiklal Harbimizde Sakarya'da İzmir'de siz vardınız. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü'ler Eren Bülbül'ler sizlerdiniz. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayan sizlerdiniz. Çünkü siz Asım'ın nesliydiniz. Çünkü siz bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız. Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler bozgunculara karşı kardeşliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötesindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesi ve milletine hizmet etmeyi temel hedefi gören fazilet abidelerisiniz.

Sizler Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacı Bektaş'ın kalbiyle seven Anadolu irfanının evlatlarısınız. Sizler geleceğin Türkiyesi'nde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Ülkenin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan siz gençler var oldukça Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır.

Sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinden koşmanızı istiyorum. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Hayırsız hayalden Rabbimize sığınırız. Hayalsiz ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana uğrar. Hayalimizi de hedefimizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz. Bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmaya çalıştılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca süre bu şekilde bizi oyalamaya başladılar. Ne zaman yeniden ayaller kurmaya başladık etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, gerçek gücümüzü görmeye başladık.

KORKAKSIN, BİTİKSİN...

Bizler siyasi hareketimiz boyunca vesayetle mücadele ederek, darbelere karşı direnerek asırlık oyunu bozmanın gayretleri içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiğinde orada biri vardı. O birisi tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi? 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu iş yürek ister, sandalda kürek değil yürek ister. Bu tarihi mücadeleyi başarıya ulaştırdık.

ÜLKESİNE İHANET EDENLER GÖRECEKSİNİZ... SAKIN ÖRNEK ALMAYIN

Siyasette de kötü örnekler vardır, olacaktır. Kendi birikimleriyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarının emeğinin üstüne basarak yükselmek isteyenleri göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Sakın örnek almayın. Bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek örnekte ortaya çıkar. Yalanı, iftirayı siyasetlerin merkezlerine yerleştirmek isteyenleri göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek yerine kısır hesaplar peşinde koşanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, sığlığı özellikle yüceltmeye kalkanların akibeti hep mahcubiyettir. Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Mesela ekmeğini yediği, suyunu içtiği ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz, sakın örnek almayın. Bu tür ihanetlerinin sonu hep acı şekilde bitmiştir.