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Valilikten 'korona ek tedbirleri keyfi yapılıyor' iddialarına açıklama

Karaman Valiliği: "Yapılan yoğun çalışmalarla işyerlerinin açılması üzerine, esnaf mağduriyeti üzerinden siyaset yapma olanağı ellerinden alınanlar, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin keyfi yapıldığı algısını oluşturmaya çalışmaktadır"
 15 Mart 2021 15:05
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Valilikten 'korona ek tedbirleri keyfi yapılıyor' iddialarına açıklama

Karaman Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadele kapsamında alınan ek tedbirlerin "keyfi yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "insan sağlığının, siyasete malzeme yapılacak kadar ucuz" olmadığı belirtildi.

Kontrollü normalleşmeye geçilen dönemde alınan tedbirler ve halkın bu tedbirlere uyması sonucu Karaman'ın, kırmızı risk grubundan turuncu risk grubuna geçtiği anımsatılan açıklamada, bu sayede aylarca kapalı kalan kafe, lokanta, kahvehane, internet salonları ve benzeri umuma açık yerlerinde oturma düzenine geçildiği ifade edildi.

Uzun zamandır iş yerleri kapalı kalan esnafın yeniden mağduriyet yaşamaması için alınan tedbirlere ilave olarak, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde girişlerinde HES kontrolü yapılması ve bilgilendirme anonsu yapılarak halkın tedbirlere karşı duyarlılığının artırılmaya çalışıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etrafımız kıpkırmızı, adeta yangın yerine dönmüşken, aynı coğrafyada en azından turuncu risk grubunda kalmayı sürdürmek ve bu yangının halkımıza sirayet etmesini önlemek için sağlık ve kolluk kuvvetleri gece gündüz demeden çalışmalarına devam etmektedir. Yapılan yoğun çalışmalarla işyerlerinin açılması üzerine, esnaf mağduriyeti üzerinden siyaset yapma olanağı ellerinden alınanlar, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin keyfi yapıldığı algısını oluşturmaya çalışmaktadır. Herkes şunu bilmedir ki; sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, devletimiz tarafından genel çerçevesi çizilmiş olan salgınla mücadelede bu tedbirlere uymanın yanında, yerelde alınacak ek tedbirlerle halkımızın sağlığını korumak bizlerin temel görevidir. Salgınla mücadele kapsamında ne alınan tedbirlerden taviz, ne de siyasete malzeme vermeyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Halkımızla birlikte bu salgını Karaman'da yeneceğiz. Alınan tüm tedbirler halkımızın sağlığı içindir."
Anadolu Ajansı
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