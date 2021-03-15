Ankesör şüphelisi eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubay Osman Baktır, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|15 Mart 2021 15:30
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Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Baktır ile avukatı katıldı.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Baktır, terör örgütü üyesi olmadığını, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.
Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Baktır, bu aramaların örgütsel amaç doğrultusunda olmadığını savundu.
Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.
Buna göre sanık Baktır'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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