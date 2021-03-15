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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen ortaokul öğrencisinden acı haber!

Rize'de karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 6'ncı sınıf öğrencisi Ada İslam (12) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
 15 Mart 2021 15:59
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen ortaokul öğrencisinden acı haber!

Ardeşen Yavuz Selim Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ada İslam, cumartesi günü karın ağrısı şikayeti ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede durumu ağırlaşan küçük kız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ada'nın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

Bu arada Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, küçük kızın ölümü ile ilgili, "Ailesine, akrabaları ile eğitim camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.
DHA
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