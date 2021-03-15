'Çok yüksek riskli' ile girişlerde HES kodu sorgulanıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Sinop'a girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapılıyor.
|15 Mart 2021 16:05
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Valilik tarafından alınan karar gereği, güvenlik güçlerince Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.
Ekipler, kent merkezi ve ilçelere giriş yapan araçları tek tek durdurarak, vatandaşların HES kodlarını sorguluyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, emniyet ve jandarma ekiplerinin uygulama noktalarında 24 saat, sürücü ile yolcuların HES kodunu sorguladığı ve onları tedbirler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.
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