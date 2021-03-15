1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimine başlandı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimi çalışmalarına başlandığı bildirildi.
 15 Mart 2021 16:20
+Aa- Yazdır
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimine başlandı

Akkuyu NGS AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Atommash, bu kapsamda reaktör basınç kabının üretimine geçti.

Ekipman üretiminde, 3D tarayıcı ile yapılan ölçümler dahil olmak üzere muayene aşamaları tamamlandı.

İşleme merkezlerinde, ilk koruyucu yüzey işlemi için boru ve flanş bölgesi çıtalarının mekanik olarak işlenmesi yapılıyor. Uzmanlar ayrıca, çekirdek acil soğutma sisteminin borularını da üretiyor. Kontrol önlemleri, yüzey kaplaması ve kaynak boruları ise daha sonra yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEM Teknoloji Genel Müdürü Igor Kotov, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS için ekipman üretmenin, sipariş portföylerindeki en önemli işlerden biri olduğunu belirtti.

Ekipman üretiminin tüm ana aşamalarının Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yakından takip edildiğini aktaran Kotov, bu durumun kendilerine özel bir sorumluluk yüklediğini kaydetti.

Yabancı ortaklarla etkin iş birliği konusunda büyük bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Kotov, "En karmaşık teknolojik ve organizasyonel konularda her zaman diyaloğa açığız. Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesi için ekipman ürettik ve bu ekipmanlar şu an inşaat sahasına ulaşmış durumda. Bu da diğer 3 ünite için üretimde planlanan programlara uyulacağına ve Türk meslektaşlarımız ile yakın profesyonel etkileşime göre ilerleyeceğimize olan inancımızı destekliyor." ifadelerini kullandı.

- Reaktör hakkında

Reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor.

VVER-1200 reaktör basınç kabı ise 330 tonluk ağırlığa, 4,5 metrelik çapa ve 12 metrelik bir yüksekliğe sahip.

Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DİTAP israfın önüne geçecek: Tarlada kalan ürüne online satış
15 Mart 2021 07:20		 Salgın sürecinde tablet bilgisayar satışları yüzde 113 arttı
13 Mart 2021 11:33
Tarihi bölgede 'kim anlatacak' kavgası
13 Mart 2021 08:59		 Xiaomi de artık Türkiye'de üretilecek
11 Mart 2021 18:32
Konteyner sıkıntısı üreticileri ihracat yapamayacak duruma getirdi
11 Mart 2021 13:23		 Mobil iletişim şirketinden askerlik görevini yapanlara faturasız 'Askerfone' tarifeleri
11 Mart 2021 12:45
E-ticarette korsan kitaba üç çözüm
11 Mart 2021 07:59		 'Cep'te 1000 TL'lik yerli ucuzluğu
11 Mart 2021 07:40
Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
10 Mart 2021 10:50		 Yatırım gurusundan kripto parada 'dikkatli olmalıyız' uyarısı
09 Mart 2021 18:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:52 - İŞKUR'dan çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmalara maddi destek16:49 - Kabine toplandı: Risk haritası güncellenecek16:42 - İstiklal Caddesi yine kalabalık! Girişler kapatıldı16:33 - FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı16:30 - Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yeniden hakim karşısında16:20 - Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimine başlandı
16:12 - Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'kışkırtıcı' tavrından vazgeç çağrısı16:09 - Mahalleyi uçurmakla tehdit etmişti...Şimdi de tırpanla saldırdı16:05 - 'Çok yüksek riskli' ile girişlerde HES kodu sorgulanıyor16:01 - İzmir BB'den 'Enver Aysever' ihalesine iptal kararı15:59 - Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen ortaokul öğrencisinden acı haber!15:48 - 3 aylık Mustafa bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
15:38 - Eski dekan, tıp bayramında beyin kanamasından hayatını kaybetti15:30 - Ankesör şüphelisi eski astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis15:27 - Batan teknedeki tim komutanının cesedine 18 gün sonra ulaşıldı15:23 - Babasını öldürüp okula giden gencin polisteki ifadesi ortaya çıktı15:13 - Polis korona denetimi için kapı kapı ayakkabı saydı
15:12 - Aldatan eşine 'dürzü, gavat' diyen kadına hiçbir şekilde kusur yüklenemez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Aşının gelişi durdu!
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
Yine mi Kabine değişikliği!
Öğretmen ve öğrencilerde mutant virüs tespit edildi, eğitime ara verildi
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor
Kabine toplandı: Risk haritası güncellenecek
'Biraz da bizim Enver semirsin, bal tutan parmağını yalar'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yırtık rahibe 1
merdümgiriz 1
kisb ü kar 1
bir kedim bile yok 1
şu an çalan şarkı 1
indis 1
belgin 1
Balon joje 1
memurlar net puanlama sistemi ve ödüller 1
nışadır 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam