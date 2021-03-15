FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
|15 Mart 2021 16:33
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bazı örgüt mensuplarının hücre evlerinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
İkametlerdeki aramalarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tutuklananlardan halen görevde olan bir öğretmenin örgütün "askeri mahrem" yapılanması içinde olduğu öğrenildi.
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