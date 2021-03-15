İŞKUR'dan çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmalara maddi destek
|15 Mart 2021 16:52
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un başlattığı Akademik Çalışma Programı ile çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları destekleyeceklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, gençlerin istihdam konusundaki fikirlerini önemsediklerini ifade etti.
Akademik Çalışma Programı ile çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Selçuk, şu bilgileri paylaştı:
"Programa başvuru için bölüm sınırlaması yok. Bugün, akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden başlayan başvurular, 14 Nisan 2021'ye kadar devam edecek. Çalışma hayatı ve istihdam alanında yapılacak akademik çalışmalara destek veriyoruz. Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler."
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