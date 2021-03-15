Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi: Adam gibi teknik direktör lazım
|15 Mart 2021 17:11
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Fenerbahçe maçlarında yaşadığı heyecanı zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaşan piyanist ve besteci Fazıl Say, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından bazı mesajlar yayınladı.
Teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet eden Say, şunları yazdı:
"Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha.. Yazık...."
"Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. En ufak bir üzüntüsü yok."
"47 yıldır Fenerbahçeliyim, bu kadar kötü, böyle ruhsuz isteksiz tutkusuz bir takım hiç görmedim
"Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır. Bu kitlenin içinde haliyle müzisyeni de olur, ressamı da, şairi de, atom fizikçisi de. Ve biz de kızarız veya üzülürüz. Bu futbol. Bu taraftarlık. Bu bir ruh. Bir birliktelik."
Adam gibi teknik direktör lazımFazıl Say (@fazilsaymusic) March 14, 2021
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