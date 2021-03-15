Bakan Elvan, Ekonomi Reform paketinin detaylarını açıklayacak
|15 Mart 2021 17:15
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarın konuk olacağı AA Editör Masası'nda, "Ekonomi Reform Paketi"nin ayrıntılarını paylaşacak, hayata geçirilecek reformların yol haritasını, Bakanlığın sorumluluğundaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için atacakları adımları açıklayacak.
Bakan Elvan, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda kamuoyu ve piyasalar tarafından uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reformları" ile ilgili soruları yanıtlayacak.
Bakanlığın sorumluluğundaki reformların hayata geçirilmesi için atacakları adımları anlatacak Elvan'a, reformlar arasında en fazla dikkat çeken konulardan olan esnafa yönelik vergi muafiyetinin ne zaman uygulanacağı sorusu yöneltilecek.
Öte yandan, öncelikli gündem maddelerinden olan enflasyonla mücadele konusunda oluşturulacak Fiyat İstikrarı Komitesine ilişkin takvim ile Komitenin görev ve sorumluluklarının neler olacağına ilişkin bilgi vermesi beklenen Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ndeki finansal sektöre yönelik getirilecek yeni uygulama ve düzenlemeler, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için atılacak adımlara yönelik bilgi vermesi bekleniyor.
Gündemdeki birçok sorunun yöneltileceği Elvan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan: Koronaya rağmen dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesiyiz
15 Mart 2021 18:10
|Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' notası
15 Mart 2021 18:07
|CHP Sözcüsü Öztrak: Andımız okullarımıza dönecektir
15 Mart 2021 17:44
|Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'kışkırtıcı' tavrından vazgeç çağrısı
15 Mart 2021 16:12
|İzmir BB'den 'Enver Aysever' ihalesine iptal kararı
15 Mart 2021 16:01
|Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Korkaksın, bitiksin
15 Mart 2021 15:00
|CHP İzmir'de istifalar: CHP'li üç meclis üyesi istifa etti
15 Mart 2021 14:45
|Bahçeli'den andımız açıklaması
15 Mart 2021 14:33
|TBMM Başkanı: Gergerlioğlu için Anayasa'nın gereği yerine getirilir
15 Mart 2021 14:17
|Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
15 Mart 2021 14:07