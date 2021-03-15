TFF, Fenerbahçeli iki yönetici için savcılığa başvurdu
|15 Mart 2021 17:32
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Süper Lig'in 30. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamaları ardından Türkiye Futbol Federasyonu, gereken tahkikatın yapılması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig'in 30. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuştur.
Bilindiği gibi, VAR sistemi Süper Lig'de 2018-19 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik alt yapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin alt yapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir.
TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır.
Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını Federasyonumuza bildirmiştir.
Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları Federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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