1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' notası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması için Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verdi.
 15 Mart 2021 18:07
+Aa- Yazdır
Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' notası

Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli "EuroAsia Enterkonnektörü" projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesi nedeniyle İsrail ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıklarına nota verdi.

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli projenin mutabakat muhtırasının 8 Mart 2021'de imzalandığını hatırlattı.

Söz konusu projenin dokümanlarında kullanılan görsellerde sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının, Kıbrıs ve Girit adaları arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçtiğini belirten kaynaklar, uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa Türk kıta sahanlığından gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye'nin izninin aranması gerektiğini, ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında Türkiye'ye makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan ve İsrail'in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlığına nota verilerek, bu tutumun yazılı olarak kayda geçirildiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Koronaya rağmen dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesiyiz
15 Mart 2021 18:10		 CHP Sözcüsü Öztrak: Andımız okullarımıza dönecektir
15 Mart 2021 17:44
Bakan Elvan, Ekonomi Reform paketinin detaylarını açıklayacak
15 Mart 2021 17:15		 Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'kışkırtıcı' tavrından vazgeç çağrısı
15 Mart 2021 16:12
İzmir BB'den 'Enver Aysever' ihalesine iptal kararı
15 Mart 2021 16:01		 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Korkaksın, bitiksin
15 Mart 2021 15:00
CHP İzmir'de istifalar: CHP'li üç meclis üyesi istifa etti
15 Mart 2021 14:45		 Bahçeli'den andımız açıklaması
15 Mart 2021 14:33
TBMM Başkanı: Gergerlioğlu için Anayasa'nın gereği yerine getirilir
15 Mart 2021 14:17		 Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
15 Mart 2021 14:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:41 - FETÖ'cü vali ve kaymakamlara byLock yüklü tablet hediye edilmiş18:37 - Ölümlü kazada, armatörün kuzeni tutuklandı18:32 - Dört ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu18:28 - Polis korona denetimi için kapı kapı ayakkabı saydı18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:10 - Erdoğan: Koronaya rağmen dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesiyiz
18:07 - Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' notası18:01 - Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış17:59 - Arkadaşını bıçaklayanı, döve döve öldürdüler17:46 - Oscar adayları açıklandı17:45 - Evinizi uzaktan temizlemek ister misiniz?17:44 - CHP Sözcüsü Öztrak: Andımız okullarımıza dönecektir
17:32 - TFF, Fenerbahçeli iki yönetici için savcılığa başvurdu17:26 - Çeyrek altın 680 TL'yi geçti17:18 - Putin'in 'tatil' açıklaması ve aşı önceliği turizmciyi umutlandırdı17:15 - Bakan Elvan, Ekonomi Reform paketinin detaylarını açıklayacak17:12 - Dolar günü düşüşle kapattı
17:11 - Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi: Adam gibi teknik direktör lazım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Aşının gelişi durdu!
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
Öğretmen ve öğrencilerde mutant virüs tespit edildi, eğitime ara verildi
Yine mi Kabine değişikliği!
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
Kabine toplandı: Risk haritası güncellenecek
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor
Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge
Bakan Varank, yerli aşı için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alp disiplini 1
küsuf 1
memurlar net sözlüğü diğer sözlüklerden ayıran özellik 1
bininci entryim 2
hiperaktivite 1
şol işaret sıfatı 2
çukur ayna 2
zeyrek otu 1
kalori 1
bahur 1
SON İLANLAR
Nevşehir Kozaklı Belediyesi 3 memur alacak
Sosyal Güvemlik Kurumu Samsun İl Müd. engelli işçi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam