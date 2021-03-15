1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin ilk yerli Milli Gözetim Radarı Gaziantep'te

Gaziantep Valisi Davut Gül, ülkede ilk defa yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı'na (MGR) ziyarette bulundu.
 15 Mart 2021 18:59
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin ilk yerli Milli Gözetim Radarı Gaziantep'te

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, beraberinde Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün önemli Ar-Ge projeleri arasında yer alan ülkenin ilk yerli ve milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Milli Gözetim Radarı'nı (MGR) ziyaret etti.

Gül, radar binası ve radarın çalışma sistemine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamaya göre, 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak sistem, hem ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21 Aralık 2020'de, ülkede ilk defa yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Twitter'da bu kelimeyi yazanın hesabı 'askıya alınıyor' iddiası
15 Mart 2021 13:43		 Siber savaş buradan yönetiliyor: En küçük hareket dikkate alınıyor
15 Mart 2021 07:05
Biz düşündük, Elon Musk yaptı
14 Mart 2021 12:35		 AKINCI PT-2, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
13 Mart 2021 21:12
Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı
13 Mart 2021 11:40		 Netflix, şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlanıyor
12 Mart 2021 10:23
Facebook CEO'su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi
11 Mart 2021 18:50		 Twitter, Clubhouse'a rakip oluyor
11 Mart 2021 10:46
Roketsan'dan 'hava hava füzesi' sürprizi
10 Mart 2021 20:27		 Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası
10 Mart 2021 20:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:27 - Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi20:25 - Cibuti uyruklu tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu20:21 - Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü20:06 - Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı19:41 - NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek19:25 - Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek
19:24 - Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü19:23 - Vali duyurdu: Vaka artışları nedeniyle acil durum ilan ettik19:20 - Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü!19:04 - Sibel öğretmen, eşi tarafından silahla vuruldu18:59 - Türkiye'nin ilk yerli Milli Gözetim Radarı Gaziantep'te18:51 - 5 yaşındaki kızının önünde eski eşini dövmüştü, tutukluluğuna itiraz edildi
18:41 - FETÖ'cü vali ve kaymakamlara byLock yüklü tablet hediye edilmiş18:37 - Ölümlü kazada, armatörün kuzeni tutuklandı18:32 - Dört ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu18:28 - Polis korona denetimi için kapı kapı ayakkabı saydı18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:10 - Erdoğan: Koronaya rağmen dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesiyiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek
Aşının gelişi durdu!
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
Öğretmen ve öğrencilerde mutant virüs tespit edildi, eğitime ara verildi
Yine mi Kabine değişikliği!
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor
Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge
Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seher yemeği 1
pazar günü çalışmak 1
kuzey yıldızı 1
aklı başına gelmek 1
ceberrut 1
turşuda sirke-limon ikilemi 2
entry kelimesinin türkçesi 1
şu an çalan şarkı 1
koma 2
tufal 2
SON İLANLAR
Nevşehir Kozaklı Belediyesi 3 memur alacak
Sosyal Güvemlik Kurumu Samsun İl Müd. engelli işçi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam