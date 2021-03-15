Türkiye'nin ilk yerli Milli Gözetim Radarı Gaziantep'te
|15 Mart 2021 18:59
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, beraberinde Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün önemli Ar-Ge projeleri arasında yer alan ülkenin ilk yerli ve milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Milli Gözetim Radarı'nı (MGR) ziyaret etti.
Gül, radar binası ve radarın çalışma sistemine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Açıklamaya göre, 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak sistem, hem ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21 Aralık 2020'de, ülkede ilk defa yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını bildirmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Twitter'da bu kelimeyi yazanın hesabı 'askıya alınıyor' iddiası
15 Mart 2021 13:43
|Siber savaş buradan yönetiliyor: En küçük hareket dikkate alınıyor
15 Mart 2021 07:05
|Biz düşündük, Elon Musk yaptı
14 Mart 2021 12:35
|AKINCI PT-2, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
13 Mart 2021 21:12
|Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı
13 Mart 2021 11:40
|Netflix, şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlanıyor
12 Mart 2021 10:23
|Facebook CEO'su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi
11 Mart 2021 18:50
|Twitter, Clubhouse'a rakip oluyor
11 Mart 2021 10:46
|Roketsan'dan 'hava hava füzesi' sürprizi
10 Mart 2021 20:27
|Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası
10 Mart 2021 20:04