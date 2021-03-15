1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka sayısı 15 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
 15 Mart 2021 20:28
+Aa- Yazdır
Vaka sayısı 15 bini geçti

Sağlık Bakanlığı 15 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1.425 oldu, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 858 olarak açıklandı.

Test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, vefat sayısı 29 bin 552, ağır hasta sayısı 1.425 oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
10 ülke AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
14 Mart 2021 18:44		 5 ilin valisi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
14 Mart 2021 16:01
Vaka sayısı 15 bini geçti
13 Mart 2021 19:07		 Kovid-19 enfeksiyonu kalp ritmini bozabiliyor
11 Mart 2021 22:57
Vaka sayısı iki gündür 14 binin üzerinde
11 Mart 2021 20:38		 Kovid-19'da hastaneye yatışları azaltan ilaç geliştirildi
11 Mart 2021 19:48
Vaka sayısı 14 binin üzerine yükseldi
10 Mart 2021 20:57		 Koronavirüs aşısının öncesi ve sonrasında alkol tüketmeyin
10 Mart 2021 19:35
Dünyada 115 ülkede 312 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı
09 Mart 2021 21:36		 Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor
09 Mart 2021 21:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı22:06 - Seyhan Belediye Başkanı'nın acı günü21:46 - DSÖ: Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok21:43 - Uzmanından 'ıslak maske' uyarısı: Hemen değiştirilmeli21:34 - Köy okulları öğretmenler tarafından boyanarak renklendiriliyor21:25 - Erkenci kirazlar çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü
21:23 - İbrahim Kalın: Ötekileştirilmeyi şiddetle reddediyoruz21:13 - Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi21:09 - Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı21:07 - Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı21:04 - Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü20:56 - Tır şoförünün ifadesi: Fren tutmayınca en son 120'yi gördüm
20:54 - Bakan Lütfi Elvan AA Editör Masası'na konuk olacak20:28 - Vaka sayısı 15 bini geçti20:27 - Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi20:25 - Cibuti uyruklu tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu20:21 - Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü
20:06 - Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek
Aşının gelişi durdu!
Öğretmen ve öğrencilerde mutant virüs tespit edildi, eğitime ara verildi
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
Yine mi Kabine değişikliği!
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor
Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış
Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mıknatıs 1
şinas 1
şu an çalan şarkı 1
Türkçe konuşmak Türkçe yaşamak 1
Edilgin 1
Hello 1
ramazan bayramı 1
spora başlamak 4
poğaça 2
Fosgen 1
SON İLANLAR
Nevşehir Kozaklı Belediyesi 3 memur alacak
Sosyal Güvemlik Kurumu Samsun İl Müd. engelli işçi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam