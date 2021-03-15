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Sibel öğretmen, eşi tarafından silahla vuruldu
NİĞDE'de okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer (47), boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı.
|15 Mart 2021 19:04
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Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta 1 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Mehmet Yüzer, marketin içinde Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sibel öğretmen, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, firari şüpheli Mehmet Yüzer'i yakalamak için çalışma başlattı.
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