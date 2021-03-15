1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sibel öğretmen, eşi tarafından silahla vuruldu

NİĞDE'de okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer (47), boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla ağır yaralandı.
 15 Mart 2021 19:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta 1 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni Sibel Yüzer, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Mehmet Yüzer, marketin içinde Sibel Yüzer'e tabancayla ateş ederek kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sibel öğretmen, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, firari şüpheli Mehmet Yüzer'i yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi
15 Mart 2021 20:27		 Cibuti uyruklu tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu
15 Mart 2021 20:25
Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
15 Mart 2021 20:06		 Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
15 Mart 2021 19:24
Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış
15 Mart 2021 18:01		 Arkadaşını bıçaklayanı, döve döve öldürdüler
15 Mart 2021 17:59
TFF, Fenerbahçeli iki yönetici için savcılığa başvurdu
15 Mart 2021 17:32		 Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldırdı, 'pişmanım' dedi
15 Mart 2021 17:04
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında terk ettiğimi görür döverdi
15 Mart 2021 16:59		 Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yeniden hakim karşısında
15 Mart 2021 16:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:27 - Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi20:25 - Cibuti uyruklu tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu20:21 - Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü20:06 - Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı19:41 - NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek19:25 - Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek
19:24 - Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü19:23 - Vali duyurdu: Vaka artışları nedeniyle acil durum ilan ettik19:20 - Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü!19:04 - Sibel öğretmen, eşi tarafından silahla vuruldu18:59 - Türkiye'nin ilk yerli Milli Gözetim Radarı Gaziantep'te18:51 - 5 yaşındaki kızının önünde eski eşini dövmüştü, tutukluluğuna itiraz edildi
18:41 - FETÖ'cü vali ve kaymakamlara byLock yüklü tablet hediye edilmiş18:37 - Ölümlü kazada, armatörün kuzeni tutuklandı18:32 - Dört ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu18:28 - Polis korona denetimi için kapı kapı ayakkabı saydı18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:10 - Erdoğan: Koronaya rağmen dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesiyiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek
Aşının gelişi durdu!
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
Öğretmen ve öğrencilerde mutant virüs tespit edildi, eğitime ara verildi
Yine mi Kabine değişikliği!
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor
Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge
Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
turşuda sirke-limon ikilemi 2
teşkilatı mahsusa 3
biçki 1
bininci entryim 2
tufal 2
Edilgin 1
Gıcıklık yapmak 1
pazar günü çalışmak 1
Uşak 1
kalemşör 3
SON İLANLAR
Nevşehir Kozaklı Belediyesi 3 memur alacak
Sosyal Güvemlik Kurumu Samsun İl Müd. engelli işçi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam