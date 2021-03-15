1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek yüz yüze toplantıda bir araya gelecek.
 15 Mart 2021 19:41
+Aa- Yazdır
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde video konferans yöntemiyle yapılan toplantı, bir yılı aşkın bir süre sonra ilk kez yüz yüze düzenlenmiş olacak.

Salgın sürecinde NATO karargahına girişlerine izin verilmeyen gazeteciler de sınırlı sayıda da olsa NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı yerinde takip edebilecek.

Gazetecilerin NATO karargahına girişinde salgın tedbirleri çerçevesinde ateşi ölçülecek ve maske takmaları gerekecek. Toplantıyı izlemek isteyen basın mensuplarının en fazla 72 saat önce yapılmış PCR test sonucunu göstermeleri de istenebilecek.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda başta Afganistan ve Irak gibi konular olmak üzere ittifakın gündemindeki meselelerin ele alınması bekleniyor.

NATO Savunma Bakanlarının şubat ayındaki toplantısında ABD ile Taliban arasındaki anlaşma gereği Afganistan'daki uluslararası askerlerin 1 Mayıs'ta çekilmesi konusu görüşülmüş, ittifakın Afganistan'dan çekilmesi veya bu ülkede kalması konusunda karar alınmamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dört ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
15 Mart 2021 18:32		 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
15 Mart 2021 07:30
ABD Irak'a demokrasi getirmiş
15 Mart 2021 06:15		 10 ülke AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
14 Mart 2021 18:44
AB, aşıların geç sipariş edilmesiyle ilgili hatasını kabul etti
14 Mart 2021 18:41		 5 Avrupa Birliği ülkesi toplantı talep etti: Aşılar adil dağıtılmıyor
14 Mart 2021 00:20
Yunanistan, Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA kiraladı
13 Mart 2021 18:24		 DSÖ'den 'aşı' uyarısı: Eşit dağıtılmazsa insanlar ölmeye devam edecek
12 Mart 2021 21:41
Bir ülke daha AstraZeneca'nın aşısının uygulanmasını durdurdu
12 Mart 2021 17:06		 BM: İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanması için Türkiye'ye destek vermeye hazırız
12 Mart 2021 09:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:27 - Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi20:25 - Cibuti uyruklu tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu20:21 - Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü20:06 - Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı19:41 - NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek19:25 - Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek
19:24 - Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü19:23 - Vali duyurdu: Vaka artışları nedeniyle acil durum ilan ettik19:20 - Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü!19:04 - Sibel öğretmen, eşi tarafından silahla vuruldu18:59 - Türkiye'nin ilk yerli Milli Gözetim Radarı Gaziantep'te18:51 - 5 yaşındaki kızının önünde eski eşini dövmüştü, tutukluluğuna itiraz edildi
18:41 - FETÖ'cü vali ve kaymakamlara byLock yüklü tablet hediye edilmiş18:37 - Ölümlü kazada, armatörün kuzeni tutuklandı18:32 - Dört ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu18:28 - Polis korona denetimi için kapı kapı ayakkabı saydı18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:10 - Erdoğan: Koronaya rağmen dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesiyiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek
Aşının gelişi durdu!
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
Öğretmen ve öğrencilerde mutant virüs tespit edildi, eğitime ara verildi
Yine mi Kabine değişikliği!
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor
Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge
Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küsuf 1
Siyasi gaflar 2
trafikte sağdan geçmek 1
başıbozuk 2
esnaf ağzı 2
memurlarnet sözlük sorunları 4
alaca 2
kalemşör 3
spor düşmanı yazarlar 2
ton balığı 2
SON İLANLAR
Nevşehir Kozaklı Belediyesi 3 memur alacak
Sosyal Güvemlik Kurumu Samsun İl Müd. engelli işçi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam