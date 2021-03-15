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Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
|15 Mart 2021 20:06
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Emrah İçke'nin kullandığı 35 BP 045 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AKG 484 plakalı kamyon Soma-Bergama kara yolu Avdan Mahallesi Kavşağı yakınında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aynı araçta bulunan ve Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Uğur Kurşuncu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kamyon sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.
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