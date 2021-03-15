Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü
Kayseri'de Sabit Bozahmetoğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hasan Ciddioğlu, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
|15 Mart 2021 20:21
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Kayseri Kocasinan İlçesi'nde bulunan Sabit Bozahmetoğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hasan Ciddioğlu, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Ciddioğlu'un öğrencileri büyük üzüntü yaşadı. Eğitim camiasını yasa boğan haberin ardından özellikle eğitim camiasının bir araya geldiği sosyal medya platformlarında başsağlığı mesajları yayınlandı.
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