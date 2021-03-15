1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi

Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.
 15 Mart 2021 20:27
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama

Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, çökme tehlikesine karşı apartmanın tahliye edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta 4 katlı apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallemizin 922 no'lu sokağında bulunan 4 katlı binanın birinci katında bulunan dairede doğalgaz kaynaklı patlama olayı meydana gelmiştir. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve yıkılma-çökme ihtimaline karşı bina sakinleri tahliye edilmiştir. Maddi hasar oluşan binada vücudunda yanıklar oluşan bir vatandaşımız sağlık ekiplerince GOP Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kısıtlamayı ihlal etti, 'Ben böyle devletin' deyince sinirler gerildi
15 Mart 2021 22:14		 Tır şoförünün ifadesi: Fren tutmayınca en son 120'yi gördüm
15 Mart 2021 20:56
Cibuti uyruklu tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu
15 Mart 2021 20:25		 Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
15 Mart 2021 20:06
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
15 Mart 2021 19:24		 Sibel öğretmen, eşi tarafından silahla vuruldu
15 Mart 2021 19:04
Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış
15 Mart 2021 18:01		 Arkadaşını bıçaklayanı, döve döve öldürdüler
15 Mart 2021 17:59
TFF, Fenerbahçeli iki yönetici için savcılığa başvurdu
15 Mart 2021 17:32		 Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldırdı, 'pişmanım' dedi
15 Mart 2021 17:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı22:06 - Seyhan Belediye Başkanı'nın acı günü21:46 - DSÖ: Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok21:43 - Uzmanından 'ıslak maske' uyarısı: Hemen değiştirilmeli21:34 - Köy okulları öğretmenler tarafından boyanarak renklendiriliyor21:25 - Erkenci kirazlar çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü
21:23 - İbrahim Kalın: Ötekileştirilmeyi şiddetle reddediyoruz21:13 - Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi21:09 - Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı21:07 - Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı21:04 - Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü20:56 - Tır şoförünün ifadesi: Fren tutmayınca en son 120'yi gördüm
20:54 - Bakan Lütfi Elvan AA Editör Masası'na konuk olacak20:28 - Vaka sayısı 15 bini geçti20:27 - Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi20:25 - Cibuti uyruklu tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu20:21 - Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü
20:06 - Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek
Aşının gelişi durdu!
Öğretmen ve öğrencilerde mutant virüs tespit edildi, eğitime ara verildi
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
Yine mi Kabine değişikliği!
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor
Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış
Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mıknatıs 1
şinas 1
şu an çalan şarkı 1
Türkçe konuşmak Türkçe yaşamak 1
Edilgin 1
Hello 1
ramazan bayramı 1
spora başlamak 4
poğaça 2
Fosgen 1
SON İLANLAR
Nevşehir Kozaklı Belediyesi 3 memur alacak
Sosyal Güvemlik Kurumu Samsun İl Müd. engelli işçi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam