1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tır şoförünün ifadesi: Fren tutmayınca en son 120'yi gördüm

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazasına neden olan tırın sürücüsü ifadesinde, freninin tutması üzerine aracın hızının en son 120 kilometreye kadar çıktığını anlattı.
 15 Mart 2021 20:56
+Aa- Yazdır
Tır şoförünün ifadesi: Fren tutmayınca en son 120'yi gördüm

Sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanan F.E'nin ifadesinde 20 yılı aşkın süredir tır şoförlüğü yaptığını, 2 yıla yakın bir zamandır aynı firmada çalıştığını, kazaya karıştığı çekiciyi ise işe girdiği tarihten bu yana kullandığını belirtti.

Aracın periyodik bakımlarını zamanında serviste yaptırdıklarını iddia eden F.E, Ordu'nun Fasta ilçesinden yüklediği kumu Bursa'nın Nilüfer ilçesine götürmek için 11 Mart'ta yola çıktığını aktardı.

Araçtaki yük miktarının normal olduğunu ileri süren F.E, Bursa'ya gelene kadar herhangi bir arıza hissetmediğini, söz konusu güzergahı ise daha önce kullanmadığını kaydetti.

İnegöl'ü geçtikten sonra Ümitalan rampasından aşağıya motor freni, dorse ve ayak freniyle inmeye başladığını anlatan F.E, "Kıvrımlı yolda araba hızlanmaya başlayınca dorse frenini çeke çeke inmeye başladım. Fren dorseyi tutmamaya başladı. O anda ayağımın altındaki fren pedalının da boşaldığını fark ettim. En son çare olarak imdat frenini çektim ancak fren hiç tutmadı. Aracım hızlanmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Turanköy düzlüğüne geldiğinde aracın hızının 80 kilometre civarında olduğunu anlatan sürücü, kendisine gönderilen konuma göre gittiği için otoban girişini fark etmediğini, kaçış rampasını bulamadığını ve otoban yol ayrımından sonra yolun soluna doğru seyrettiğini bildirdi.

F.E, aracın dorsesini yolun sağındaki beton bariyere vurup durdurmak istediğini aktararak şöyle devam etti:

"Ancak hızım düşmedi. Rampadan inmeye başlayınca fren tutmayınca hızım arttı, en son hızım 120 kilometreye kadar dayanmıştı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp dörtlüleri yakıp yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdiler. Rampadan aşağıya zikzaklar çizerek indim. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı sağa doğru manevra yaptırıp devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden önündeki bir araca çarpınca tırın yönünün ışıklar istikametine döndü. Aracımın direksiyonu bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. İlk araca çarptığımda başımı bir yerlere vurmuş olacağım ki kaza anını ve nerelere çarptığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra birilerinin gelip beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı durdurmam mümkün olmadı."

Barakfakih mevkisinde 12 Mart'ta freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı tır, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kısıtlamayı ihlal etti, 'Ben böyle devletin' deyince sinirler gerildi
15 Mart 2021 22:14		 Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi
15 Mart 2021 20:27
Cibuti uyruklu tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu
15 Mart 2021 20:25		 Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
15 Mart 2021 20:06
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü
15 Mart 2021 19:24		 Sibel öğretmen, eşi tarafından silahla vuruldu
15 Mart 2021 19:04
Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış
15 Mart 2021 18:01		 Arkadaşını bıçaklayanı, döve döve öldürdüler
15 Mart 2021 17:59
TFF, Fenerbahçeli iki yönetici için savcılığa başvurdu
15 Mart 2021 17:32		 Maske uyarısı yapan sağlık çalışanlara saldırdı, 'pişmanım' dedi
15 Mart 2021 17:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı22:06 - Seyhan Belediye Başkanı'nın acı günü21:46 - DSÖ: Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok21:43 - Uzmanından 'ıslak maske' uyarısı: Hemen değiştirilmeli21:34 - Köy okulları öğretmenler tarafından boyanarak renklendiriliyor21:25 - Erkenci kirazlar çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü
21:23 - İbrahim Kalın: Ötekileştirilmeyi şiddetle reddediyoruz21:13 - Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi21:09 - Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı21:07 - Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı21:04 - Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü20:56 - Tır şoförünün ifadesi: Fren tutmayınca en son 120'yi gördüm
20:54 - Bakan Lütfi Elvan AA Editör Masası'na konuk olacak20:28 - Vaka sayısı 15 bini geçti20:27 - Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi20:25 - Cibuti uyruklu tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu20:21 - Sınıf öğretmeni kansere yenik düştü
20:06 - Manisa'da otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Erdoğan: Şehirlerdeki mevcut uygulamalar devam edecek
Aşının gelişi durdu!
Öğretmen ve öğrencilerde mutant virüs tespit edildi, eğitime ara verildi
Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
Yine mi Kabine değişikliği!
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında başvurular alınıyor
Babasını öldürüp okula giden genç, cinayeti arkadaşına anlatmış
Kabine öncesi yeni alternatif: Sarının içinde kırmızı bölge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Edilgin 1
revan olmak 1
Uşak 1
küsuf 1
Hello 1
Narkolepsi 1
şol işaret sıfatı 2
bardak vurma 3
bir kedim bile yok 1
fitre 2
SON İLANLAR
Nevşehir Kozaklı Belediyesi 3 memur alacak
Sosyal Güvemlik Kurumu Samsun İl Müd. engelli işçi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam