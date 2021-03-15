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Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

Küresel piyasalarda geçen hafta tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ederken, yeni haftada, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.
 15 Mart 2021 21:07
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Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sözle yönlendirme ile piyasaları sakinleştirmeye çalıştırmasının ardından bu hafta gündemin odağında; Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği toplantılar bulunuyor.

ABD'de geçen hafta gerçekleştirilen tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş eğilimi gösteren 10 yıllık tahvil faizleri, cuma günü yönünü tekrar yukarıya çevirdi.

Perşembe günü 1,48 seviyelerine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasına karşın cuma günü New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerinden sanayi hisselerine geçişin devam etmesiyle yüzde 0,59 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, geçen hafta ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, Banka'nın, karar metni ve sözle yönlendirmelerle "güvercin" tutumunu devam ettirmesinin piyasalara etkisi sınırlı kaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ettiğini belirterek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesini kullandı.

Lagarde'ın açıklamalarına karşın tahvil piyasasındaki oynaklığın haftanın son işlem gününde de devam etmesi ile pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Asya borsaları da yeni haftaya karışık başladı. Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yüzde 35,1 ve perakende satışların yüzde 33,8 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,06 ile sınırlı bir yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, günü 1.557,39 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 1,13 artış ile 7,5609'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5690 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Fed'in faiz kararı çarşamba, TCMB ve BoE'ninki perşembe, BoJ'un kararı ise cuma günü açıklanacak.

Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasında etkili olan satışları dengelemek için atılacak adımlar ve sözle yönlendirmelerin de takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise bugün yurt içinde konut satışları, ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satış istatistikleri

11.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi
Anadolu Ajansı
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