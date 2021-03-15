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Köy okulları öğretmenler tarafından boyanarak renklendiriliyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gönüllü öğretmenler, öğrenciler için kırsaldaki okulları boyayarak rengarenk görünüme kavuşturuyor.
 15 Mart 2021 21:34
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Harran Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Okullarımız Renkleniyor Projesi" kapsamında ilçe kırsalındaki birleştirilmiş sınıflı okulların fiziki yapısı iyileştiriliyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında derslerin çevrim içi yapılmaya başlamasının ardından durumu fırsata çeviren öğretmenler, okullarda boyama çalışması başlattı.

Bazı boya firmalarının desteğiyle eğitim öğretim yılı başından bu yana 11 okulda çalışma yapan öğretmenler, daha fazla okulu boyamak için var güçleriyle çalışmaya devam ediyor.

Projede yer alan gönüllü öğretmenlerden Sabri Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda okulu güzelleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın sürecinde uzaktan yapılan eğitimin okullardaki çalışmayı hızlandırdığını anlatan Alioğlu, "Yaklaşık 45-50 kişilik gönüllü öğretmen ekibimiz var, bu ekipte değişik branşlarda öğretmenlerimiz bulunuyor. Belirlenen tarihlerde ilçemizde birleştirilmiş sınıfları gidip renklendiriyoruz. Bu konuda üstlerimizin bize desteği bu projenin işlevini daha da artırıyor. Amacımız ilçemizdeki bütün birleştirilmiş sınıfları renklendirmek, çocuklarımıza, öğrencilerimize güzel ortamlarda eğitim sağlamak. Bu yönde de çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

"Gayemiz bütün okullara ve çocuklara ulaşabilmek"

Sınıf öğretmeni Osman İncel de 5 yıldır ilçede görev yaptığını, projeyi duyar duymaz çalışmalara katıldığını belirtti.

İncel, öğretmen arkadaşlarıyla çok güzel bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, "Gerçekten çok güzel bir arkadaşlık ortamı var burada, aile gibiyiz. Bizler birbirimizi destekliyoruz, bir hafta geçtiğinde diğer haftanın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bu proje devam eder, gayemiz bütün okullara ve çocuklara ulaşabilmek. Harran'da yaklaşık 36 birleştirilmiş sınıflı okulumuz var. İsteğimiz bütün okullarımızı renklendirip çocuklarımızın yüzünde bir gülümseme bırakabilmektir." diye konuştu.

Görsel sanatlar öğretmeni Nagihan Kazancıgil ise yürütülen çalışmalar kendi branşıyla alakalı olduğu için projede yer aldığını söyledi.

Projeye eğitim öğretim yılı başında katıldığını anlatan Kazancıgil, şunları kaydetti:

"Bütün birleştirilmiş sınıfları, daha doğrusu Türk bayrağının dalgalandığı her sınıfı, her okulu renklendirebilmek istiyoruz. Kaynağımız ise bazı boya fabrikalarından aldığımız boyalar, gönüllü öğretmenlerin çevresindeki hayırseverlerden aldığı maddi ve manevi yardımlardır. Bu projeyi bütün okullara ulaşana kadar devam ettirmek istiyoruz. Bunun için de özellikle boya firmalarından, hayırseverlerden destek bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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