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Seyhan Belediye Başkanı'nın acı günü

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
 15 Mart 2021 22:06
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Seyhan Belediye Başkanı'nın acı günü

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay, 92 gün önce Kovid-19'a yakalandı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Balcalı Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akay'ın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.
Anadolu Ajansı
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