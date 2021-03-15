Seyhan Belediye Başkanı'nın acı günü
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
|15 Mart 2021 22:06
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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay, 92 gün önce Kovid-19'a yakalandı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Balcalı Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akay'ın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.
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