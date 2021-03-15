'Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı' haberleri yalanlandı
|15 Mart 2021 22:23
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Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, medyaya "Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı" başlıklı haberler, gerçeği yansıtmıyor. Kapatma olayı, yaklaşık 9 ay önce 2020 yılı Haziran ayında meydana gelirken konu, ilgili Bakanlıklar tarafından hassasiyetle takip ediliyor.
Suudi Arabistan'ın 8 şehrinde MEB'e bağlı 34 eğitim kurumu bulunuyor ve bunlardan 26'sı eğitim öğretim faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürüyor.
Sadece Mekke ve Medine olmak üzere 2 şehirde bulunan 8 okulun kapalı olduğu öğrenilirken, okulların yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının eşgüdümünde yoğun bir şekilde devam ediyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'na sunum yapan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Bakanlığının yurt dışında faaliyet gösterdiği ülkelerdeki okul ve kurumları ile ilgili bilgi vermiş, bahse konu sunumda Mekke ve Medine şehirlerinde faaliyet gösteren okulların durumuyla ilgili izahatta bulunmuştu.
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