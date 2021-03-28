Okul öncesi öğretmenleri ilave eğitim öğretim tazminatı alabilirler mi?
|28 Mart 2021 16:00
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2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda, 16 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle Karar Eki III sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre aşağıdaki oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenir.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez.
e) Adalet, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Büro Yönetimi, Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi, Eğlence Hizmetleri, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri,
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende,
Ulaştırma Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Okulöncesi Öğretmenliği
(uygulama sınıfı verilenler);
- En az 4 yıl yükseköğrenim görenler......... : 6
- En az 2 vıl yükseköğrenim görenler........ : 4"
Dolayısıyla Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın Eki III sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümü II fıkrası (e) bendindeki hükümler gereğince; Okul Öncesi Öğretmenlerinden kendilerine uygulama sınıfı verilenler, 2014 yılı ocak ayından itibaren ilave eğitim öğretim tazminatı almaya hak kazanmışlardır.
5018 sayılı Kanunun 34. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; "İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." hükümlerine göre Okul Öncesi Öğretmenlerinden kendilerine uygulama sınıfı verilenler geriye dönük beş yıl içinde eğer kendilerine ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmemişse isteyebilirler.
Ahmet KANDEMİR
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