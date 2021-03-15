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Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Zonguldak'ta işten çıkarıldığı iddia edilen temizlik işçisi, belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı.
 15 Mart 2021 23:43
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Zonguldak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan ve bir süre önce işine son verildiği öne sürülen Arslan K., yeniden işe girebilmek için yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca belediye önüne geldi. Arslan K., belediye önünde eline aldığı benzini kafasına boşaltarak kendini yakacağını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Arslan K.'yle konuşarak intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Uzun süren konuşmanın ardından Arslan K. ikna edildi. Ekipler Arslan K.'yi 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Arslan K., ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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