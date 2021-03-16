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YÖK, norm içi kadro aktarım yetki devrini yeniledi!

Yükseköğretim Kurulu, öğretim elemanı norm kadrolarında kadro aktarım yetki devrini bu yıl da uzattı!
 16 Mart 2021 00:02
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YÖK, norm içi kadro aktarım yetki devrini yeniledi!

Bilindiği üzere, 2 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in yayımlanmasından sonra Yükseköğretim Kurulu norm içinde kadro aktarım yetkisini üniversitelere devretmişti. Alınan karar gereğince, yetki devri yıllık olarak uzatılmaktadır.

Bu kapsamda, 2021 yılı için norm içi kadro yetki devri geçmiş yıllarda olduğu gibi üniversitelere devredilmiş, karar tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilmiştir.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net
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