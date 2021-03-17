MYO'lardaki keyfi kadro kullanımına YÖK dur dedi!

Hatırlanacağı üzere, 08 Ocak 2020 tarihli "MYO Kadrolarına Atamalarda Kişiye Özel İlanları Engelleyen Düzenleme Şart" başlıklı yazımızda, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 5/4 maddesinde meslek yüksekokullarının 2/3 kuralından istisna olması ile Yükseköğretim Kurulunun öğrenci alan programlarda asgari kadronun iki katına kadar kadro aktarım yetkisini üniversitelere devretmesinin MYO'larda büyük suiistimallere sebebiyet verdiğini, bu durumun keyfi kadro kullanımına neden olduğunu gündeme getirmiştik.

30 öğrencinin bile olmadığı ön lisans programlarına 6'ya kadar üniversiteler tarafından keyfi şekilde öğretim üyesi/öğretim görevlisi kadrosu aktarılması ciddi bir kamu zararına da sebebiyet veriyordu.

Bu nedenle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2021 yılı için alınan kadro aktarım yetkilerine dair kararda, meslek yüksekokullarına bağlı programlarda asgari kadro sayısının (3) üstüne yapılacak aktarımlarda da Yükseköğretim Kurulunun izni aranacaktır.