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Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede 4 kişi ölü bulundu.
 16 Mart 2021 00:01
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Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada, aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, villada incelemelerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
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