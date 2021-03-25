1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tez aşamasında dönen araştırma görevlisinin mecburi hizmeti ne zaman başlar?

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilen araştırma görevlilerinin tez aşamasında kadrolarının bulunduğu üniversitelere dönmeleri halinde mecburi hizmet sürelerinin doktora eğitimlerinin bittiği tarihten itibaren başlatılması gerektiği kararını verdi!
 25 Mart 2021 11:04
+Aa- Yazdır
Tez aşamasında dönen araştırma görevlisinin mecburi hizmeti ne zaman başlar?

Başvuruya konu olayda, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan başvurucu yurtiçi görevlendirme sonrasında yerine getirilmesi gereken mecburi hizmetin doktora sonrası başlatılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, yurtiçi görevlendirmesinden doğan mecburi hizmetin doktora sonrasında başlayacak şekilde belirlenmesine yönelik söz konusu işlemin iptal edilmesini talep etmiştir.

Kırklareli Üniversitesi konu hakkında verdiği cevabi yazıda; "Başvuranın kefalet senedinde yüksek lisans/doktora yapmak üzere kefalet senedi şartlarını kabul ettiği ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde eğitimini tamamladıktan sonra Üniversiteye dönüp mecburi hizmetini yerine getireceğini taahhüt ettiği, mecburi hizmet yükleme işleminin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'na özgü bir uygulama olmadığı, tüm kamu personeline uygulandığı, bununla birlikte başvuranın mecburi hizmetini doğuran işlemin 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesi uyarınca yapılan geçici kadro tahsis işlemi olduğu, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile ilgisi bulunmadığı, Üniversitede tüm araştırma görevlileri için 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinden doğan mecburi hizmetin doktora mezuniyeti sonrası başlatıldığı"nı ifade etmiştir.

Konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüş yazısında ise; "2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi yaptırılarak yetiştirilen araştırma görevlilerinin, kadrolarının bulunduğu üniversite de yetişmiş öğretim elemanı olarak hizmet vermesinin amaçlandığı, yüksek lisans eğitimi sonrasında mecburi hizmet yükümlülüğünün başlatılması halinde, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN, DOKTORA, SANATTA YETERLİK VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMLERİ SIRASINDA MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ TAMAMLAMASI SAĞLANACAĞINDAN KANUNUN AMAÇLADIĞI YETİŞMİŞ ÖĞRETİM ELEMANLARININ İHTİYACI BULUNAN ÜNİVERSİTELERDE DOKTORA, SANATTA YETERLİK VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMLERİ SONRASINDA MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİN ENGELLENECEĞİ VE İHTİYACI BULUNAN ÜNİVERSİTELERDE DAHA AZ HİZMET VERMESİNE YOL AÇACAĞI" belirtilmiştir.

İlgili kurum ve Yükseköğretim Kurulunun görüşlerini birlikte değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu; "2547 sayılı Yasanın 35 inci maddesi kapsamında Yüksek lisans/Doktora yapmak üzere Marmara Üniversitesine gönderildiği, yukarda yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüş yazısından da anlaşıldığı kadarıyla 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi yaptırılarak yetiştirilen araştırma görevlilerinin, kadrolarının bulunduğu üniversite de yetişmiş öğretim elemanı olarak hizmet vermesinin amaçlandığı, İdarenin de söz konusu düzenlemenin amacına uygun şekilde başvuranın mecburi hizmet süresini doktora mezuniyet tarihinden sonra başlattığı, ZİRA BAŞVURANIN SÖZ KONUSU ÜNİVERSİTEYE SADECE YÜKSEK LİSANS YAPMAK ÜZERE GÖNDERİLMEDİĞİ AYNI ZAMANDA DOKTORA YAPMAK İÇİNDE GÖNDERİLDİĞİ, BÖYLELİKLE İDARENİN DOKTORA YAPMIŞ YETİŞMİŞ ÖĞRETİM ELEMANI İHTİYACINI MECBURİ HİZMET SÜRESİNCE DE OLSA GARANTİYE ALMAK İSTEDİĞİ, bu çerçevede hazırlanan kefalet senedinde başvuranın eğitimini tamamladıktan sonra Üniversiteye dönüp mecburi hizmetini yerine getireceğini taahhüt ettiği anlaşıldığından, başvuranın yurtiçi görevlendirmesinden doğan mecburi hizmetin doktora sonrasında başlayacak şekilde belirlenmesine yönelik işlemin iptal edilmesi talebinin reddedilmesi" gerektiği kanaatine varmak suretiyle başvuruyu reddetmiştir.

İŞTE KDK GÖRÜŞÜ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çankaya Belediyesi'nin 'zabıta' mülakatı hukuka uygun bulunmadı
20 Mart 2021 13:15		 KDK'dan müfettiş yardımcıları için yeterlik sınavı kararı
19 Mart 2021 11:00
KDK: İSG uzmanının eksik yatan ücreti ödensin
17 Mart 2021 13:25		 KDK: Avukatlık stajında kaydiye ücretinin yasal dayanağı yok
10 Mart 2021 17:12
KDK devreye girdi: Yatılı öğrencilerden kaldıkları gün kadar ücret alınacak
09 Mart 2021 13:53		 KDK: Acilen toplatın kayıt altına alın!
06 Mart 2021 07:40
Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı
26 Şubat 2021 00:04		 KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı
25 Şubat 2021 00:04
KDK'dan doçentlik unvanı alanların mali hakları hakkında önemli karar!
18 Şubat 2021 10:08		 İdari personele yapılan 'sürgün görevlendirmeler' hakkında ders niteliğinde karar!
16 Şubat 2021 10:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Marmara'daki 'deniz salyası' tezgahlardaki balık fiyatlarını yükseltiyor11:04 - Tez aşamasında dönen araştırma görevlisinin mecburi hizmeti ne zaman başlar?11:04 - D-8 Genel Sekreteri: İstanbul Finans Merkezi ile Türkiye'ye yatırımlar artacak11:03 - Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor11:02 - Yeni iPhone 13 için önemli iddia: Apple köklü değişikliğe gidecek10:54 - Altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
10:51 - Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu10:46 - Vali'den vaka artışı uyarısı: Kırmızı bölgeden öğretmenler geldi!10:38 - Bolu'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi10:28 - Sosyal yardım desteğinin mart ayı ödemeleri başladı10:27 - 'İhtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi desteklenecek'10:20 - Tansu Çiller kabineye mi giriyor?
10:14 - Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:12 - Ünlü yatırımcı Mobius: Türk Lirası'ndaki tepki mantıklı değil10:11 - Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek10:10 - Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 55 santimetreye ulaştı
10:03 - OHAL Kararnameleri kıyas yoluyla uygulanıp öğrencilikten atılabilir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a... O ne frikikti maşallah
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
Üç başkan gitti onlar yerinde kaldı
Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Mehmet Ali Erbil sosyal medyada linç yedi
Merkel, 5 günlük kapanma kararından dolayı özür diledi
Şişli'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemeği koklayıp da yemek 2
Gök girsin kızıl çıksın 2
çakın 1
kerrat 2
pirina 1
çingene 1
barınak 1
uğrun uğrun 4
sathi 1
varka ile gülşah 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Elazığ Karakoçan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam