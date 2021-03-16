Sağlık idaresi okulu mezunları sağlık lisansiyeri sayılır mı?
Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılması gerektiğini belirtti.
|16 Mart 2021 12:05
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