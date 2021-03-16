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Sağlık idaresi okulu mezunları sağlık lisansiyeri sayılır mı?

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılması gerektiğini belirtti.
 16 Mart 2021 12:05
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Sağlık idaresi okulu mezunları sağlık lisansiyeri sayılır mı?

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Sağlık İdaresi Yüksekokul mezunları için önemli bir karar verdi. Kararda, sağlık idaresinin bilimsel açıdan sağlık bilimi kapsamında yer aldığı ve bu okul mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılması gerektiğine karar verdi.

İŞTE MAHKEME KARARI

Memurlar.Net
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