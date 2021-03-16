ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
ÖSYM Başkanlığı, sınav görevlilerine ödenecek ücretin, esaslarda yer alan gösterge rakamlarını geçmemek üzere üst yönetici tarafından belirlendiğini açıkladı
|16 Mart 2021 00:34
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ÖSYM bir CİMER başvurusuna verdiği cevapta, sınav görevlilerine ödenen ücretlerde neden değişiklik yapıldığını açıkladı.
Başkanlık Sınav Görevlileri Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından verilen cevapta, sınav görevlilerine ödenecek sınav ücretine esas gösterge rakamlarının Usul ve Esaslarda yer alan gösterge rakamlarını geçmemek üzere üst yönetici tarafından belirlendiğini belirtti.
Bu açıklama, Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan gösterge rakamlarının en üst rakamlar olduğu bu rakamları geçmemek üzere farklı bir gösterge tespiti yapılabildiğini göstermektedir.
İŞTE ÖSYM'NİN CEVABI
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