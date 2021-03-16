16 Mart 2021 tarihli 'HSK' kararı yayımlandı
16 mart 2021, hakim ve savcılar kurulu kararı ile 1'inci dereye yükselen idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösteren liste yayımlandı.
|16 Mart 2021 00:34
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16 Mart 2021 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31425
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
31.12.2020 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 31.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösteren liste aşağıda gösterilmiştir.
Sürelerini bitirdikleri halde bu Üstede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.
1-ADLİ YARGI
A-HAKİM SINIFI
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