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İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. Diğer taraftan haftalık veriler açıklanmış olsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada illerin durumunun bir süre daha değişmeyeceğini belirtmişti.
 16 Mart 2021 00:49
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İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mart - 12 Mart tarihlerine ait 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Paylaşımında "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" mesajına yer veren Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre İstanbul, İzmir ve Ankara'daki vaka sayılarında yükseliş var. Buna göre, haftalık vaka sayısı İstanbul'da 111.57'den 178.25'e, Ankara'da 54.83'ten 68.53'e ve İzmir'de 66.47'den 78.57'ye çıktı.

SAMSUN'DA KRİTİK YÜKSELİŞ

Haftalık vaka sayıları Samsun'da 348.36'dan 458.36'ya, Sinop'ta 314.15'ten 345.56'ya Giresun'da 282.14'ten 296.84'e, Tokat'ta 228.82'den 243.53'e yükseldi.

Haritada dikkat çeken diğer il ise Konya oldu. Haftalık vaka sayısı Konya'da 150.98'ten 203.91'e çıktı.

BİRÇOK İLDE ARTIŞ YAŞANDI

Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre haftalık vaka sayısı Kırklareli'de 116.94'ten 137.12'ye, Tekirdağ'da 111.19'dan 121.64'e, Balıkesir'de 172.46'dan 257.60'a, Aydın'da 49.42'den 58.71'e Antalya'da 82.05'ten 95.16'ya yükseldi.

Haftalık vaka sayıları Kayseri'de 97.72'den 142.95'e Nevşehir'de 35.41'den 64.60'a Kayseri'de 97.72'den 142.95'e, Kilis'te 163.17'den 255.62'ye çıktı.

6 Mart - 12 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

27 Şubat - 5 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

* Hesaplamalarda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınmıştır.

İl Adı Sayı
Adana 63,00
Adıyaman 154,63
Afyon 47,50
Ağrı 22,22
Aksaray 173,52
Amasya 163,64
Ankara 68,53
Antalya 95,16
Ardahan 73,83
Artvin 100,88
Aydın 58,71
Balıkesir 257,60
Bartın 62,82
Batman 15,64
Bayburt 51,28
Bilecik 81,38
Bingöl 25,20
Bitlis 15,95
Bolu 65,76
Burdur 86,49
Bursa 78,47
Çanakkale 149,76
Çankırı 47,29
Çorum 73,19
Denizli 41,50
Diyarbakır 17,83
Düzce 81,63
Edirne 200,36
Elazığ 29,59
Erzincan 53,75
Erzurum 45,63
Eskişehir 74,59
Gaziantep 67,44
Giresun 296,84
Gümüşhane 137,61
Hakkari 7,84
Hatay 69,43
Iğdır 80,97
Isparta 61,09
İstanbul 178,25
İzmir 78,57
Kahramanmaraş 56,50
Karabük 47,21
Karaman 56,88
Kars 24,92
Kastamonu 118,23
Kayseri 142,95
Kırıkkale 88,27
Kırklareli 137,12
Kırşehir 47,73
Kilis 255,62
Kocaeli 138,39
Konya 203,91
Kütahya 85,14
Malatya 92,66
Manisa 50,12
Mardin 17,32
Mersin 96,75
Muğla 80,24
Muş 27,24
Nevşehir 64,60
Niğde 89,21
Ordu 248,62
Osmaniye 198,89
Rize 188,18
Sakarya 90,15
Samsun 458,53
Siirt 2,11
Sinop 345,56
Sivas 43,88
Şanlıurfa 15,41
Şırnak 4,46
Tekirdağ 121,64
Tokat 243,53
Trabzon 222,32
Tunceli 53,93
Uşak 19,22
Van 20,36
Yalova 200,33
Yozgat 46,05
Zonguldak 75,44
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