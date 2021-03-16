İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
|16 Mart 2021 00:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mart - 12 Mart tarihlerine ait 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı.
Paylaşımında "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" mesajına yer veren Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre İstanbul, İzmir ve Ankara'daki vaka sayılarında yükseliş var. Buna göre, haftalık vaka sayısı İstanbul'da 111.57'den 178.25'e, Ankara'da 54.83'ten 68.53'e ve İzmir'de 66.47'den 78.57'ye çıktı.
SAMSUN'DA KRİTİK YÜKSELİŞ
Haftalık vaka sayıları Samsun'da 348.36'dan 458.36'ya, Sinop'ta 314.15'ten 345.56'ya Giresun'da 282.14'ten 296.84'e, Tokat'ta 228.82'den 243.53'e yükseldi.
Haritada dikkat çeken diğer il ise Konya oldu. Haftalık vaka sayısı Konya'da 150.98'ten 203.91'e çıktı.
BİRÇOK İLDE ARTIŞ YAŞANDI
Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre haftalık vaka sayısı Kırklareli'de 116.94'ten 137.12'ye, Tekirdağ'da 111.19'dan 121.64'e, Balıkesir'de 172.46'dan 257.60'a, Aydın'da 49.42'den 58.71'e Antalya'da 82.05'ten 95.16'ya yükseldi.
Haftalık vaka sayıları Kayseri'de 97.72'den 142.95'e Nevşehir'de 35.41'den 64.60'a Kayseri'de 97.72'den 142.95'e, Kilis'te 163.17'den 255.62'ye çıktı.
6 Mart - 12 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.
27 Şubat - 5 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.
* Hesaplamalarda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınmıştır.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|63,00
|Adıyaman
|154,63
|Afyon
|47,50
|Ağrı
|22,22
|Aksaray
|173,52
|Amasya
|163,64
|Ankara
|68,53
|Antalya
|95,16
|Ardahan
|73,83
|Artvin
|100,88
|Aydın
|58,71
|Balıkesir
|257,60
|Bartın
|62,82
|Batman
|15,64
|Bayburt
|51,28
|Bilecik
|81,38
|Bingöl
|25,20
|Bitlis
|15,95
|Bolu
|65,76
|Burdur
|86,49
|Bursa
|78,47
|Çanakkale
|149,76
|Çankırı
|47,29
|Çorum
|73,19
|Denizli
|41,50
|Diyarbakır
|17,83
|Düzce
|81,63
|Edirne
|200,36
|Elazığ
|29,59
|Erzincan
|53,75
|Erzurum
|45,63
|Eskişehir
|74,59
|Gaziantep
|67,44
|Giresun
|296,84
|Gümüşhane
|137,61
|Hakkari
|7,84
|Hatay
|69,43
|Iğdır
|80,97
|Isparta
|61,09
|İstanbul
|178,25
|İzmir
|78,57
|Kahramanmaraş
|56,50
|Karabük
|47,21
|Karaman
|56,88
|Kars
|24,92
|Kastamonu
|118,23
|Kayseri
|142,95
|Kırıkkale
|88,27
|Kırklareli
|137,12
|Kırşehir
|47,73
|Kilis
|255,62
|Kocaeli
|138,39
|Konya
|203,91
|Kütahya
|85,14
|Malatya
|92,66
|Manisa
|50,12
|Mardin
|17,32
|Mersin
|96,75
|Muğla
|80,24
|Muş
|27,24
|Nevşehir
|64,60
|Niğde
|89,21
|Ordu
|248,62
|Osmaniye
|198,89
|Rize
|188,18
|Sakarya
|90,15
|Samsun
|458,53
|Siirt
|2,11
|Sinop
|345,56
|Sivas
|43,88
|Şanlıurfa
|15,41
|Şırnak
|4,46
|Tekirdağ
|121,64
|Tokat
|243,53
|Trabzon
|222,32
|Tunceli
|53,93
|Uşak
|19,22
|Van
|20,36
|Yalova
|200,33
|Yozgat
|46,05
|Zonguldak
|75,44
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