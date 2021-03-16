1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'deki Türk toplumundan Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki

ABD'de faaliyet gösteren Türk derneklerinin çatı kuruluşları, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'a tahliye yolunu açan karardan "ciddi endişe" duyduklarını açıkladı.
 16 Mart 2021 01:12
+Aa- Yazdır
ABD'deki Türk toplumundan Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), ABD Azerbaycanlıları Ağı (USAN), Türk Amerikan İftira Karşıtı İttifakı (TADA) ve Türk Amerikan Siyasi Eylem Komitesi (TA PAC), ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "California Valisi Gavin Newsom'un, Los Angeles Bölge Mahkemesinin terörist Hampig Sasunyan'ın tahliye edilmesi yönündeki hatalı kararına itiraz etmeyeceğini açıklamasından dolayı ciddi endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Türk Amerikan dernekleri, ABD kanunlarındaki "uluslararası koruma altında bulunan yabancı diplomatların öldürülmesi"ne ilişkin madde kapsamında tahliye edilirse Sasunyan'ın tutuklanması ve hakkında tekrar işlem yapılması için federal hükümete çağrıda bulundu.

SASUNYAN HAKKINDAKİ TAHLİYE KARARI

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Firar eden Krikor Saliba'nın ise aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti.

California Şartlı Tahliye Kurulunun iki komisyon üyesi, Aralık 2019'da Sasunyan'ın tahliyesine karar vermiş ancak Vali Newsom, Sasunyan'ın "toplum için hala tehlike arz ettiği" gerekçesiyle tahliye kararını onaylamamıştı.

Sasunyan'ın avukatları, Newsom'un reddini Los Angeles Bölge Mahkemesine taşımış, mahkeme şubat ayında Sasunyan'ın şartlı tahliyesi lehine karar vermiş, Newsom da bu kararı temyize götürmeyeceğini açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Mart'ta yapılan açıklamada, karara tepki gösterilmiş, "Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 12 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, karardan "derin hayal kırıklığı" duyduklarını bildirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
16 Mart 2021 tarihli 'HSK' kararı yayımlandı
16 Mart 2021 00:34		 16 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
16 Mart 2021 00:01
AB: Türkiye'nin desteklenmesi ortak çıkarımızın bir parçası
15 Mart 2021 23:46		 Menemen Belediyesi'ne haciz geldi
15 Mart 2021 22:53
'Suudi Arabistan Türk okullarını kapattı' haberleri yalanlandı
15 Mart 2021 22:23		 İbrahim Kalın: Ötekileştirilmeyi şiddetle reddediyoruz
15 Mart 2021 21:23
Bakan Lütfi Elvan AA Editör Masası'na konuk olacak
15 Mart 2021 20:54		 Vaka sayısı 15 bini geçti
15 Mart 2021 20:28
Erdoğan: Koronaya rağmen dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesiyiz
15 Mart 2021 18:10		 Türkiye'den İsrail, Yunanistan ve AB'ye 'Doğu Akdeniz' notası
15 Mart 2021 18:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:25 - Danıştay: Belediye şirketlerine müdür atama yetkisi Mecliste01:15 - Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi01:12 - ABD'deki Türk toplumundan Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki00:49 - İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı00:46 - TMO, görevde yükselme yönetmeliğini yeniledi00:34 - ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
00:34 - 16 Mart 2021 tarihli 'HSK' kararı yayımlandı00:02 - YÖK, norm içi kadro aktarım yetki devrini yeniledi!00:01 - Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu00:01 - 16 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Doğrusu CarrefourSA'da00:00 - Ceza soruşturmalarında benzer suçların yargılanmasına dair Danıştay kararı!
23:55 - Türkiye'de son 17 yılda 700 bin kişi Erasmuslu oldu23:54 - İTO'dan milyonlarca çalışana yemek parası müjdesi23:48 - Kayıp üniversite öğrencisine ait ayakkabı ve şapka bulundu23:46 - AB: Türkiye'nin desteklenmesi ortak çıkarımızın bir parçası23:43 - Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı
22:53 - Menemen Belediyesi'ne haciz geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İl bazında, haftalık vaka sayıları açıklandı
Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
YÖK, norm içi kadro aktarım yetki devrini yeniledi!
ÖSYM'den sınav görevlilerinin ücretlerine dair açıklama
16 Mart 2021 tarihli 'HSK' kararı yayımlandı
Ceza soruşturmalarında benzer suçların yargılanmasına dair Danıştay kararı!
Doğrusu CarrefourSA'da
16 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
TMO, görevde yükselme yönetmeliğini yeniledi
ABD'deki Türk toplumundan Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk isimleri 6
pazar günü çalışmak 1
bininci entryim 2
Uşak 1
eğlemek 1
koma 1
nazan öncel 3
mıknatıs 1
teşkilatı mahsusa 3
nışadır 3
SON İLANLAR
Nevşehir Kozaklı Belediyesi 3 memur alacak
Sosyal Güvemlik Kurumu Samsun İl Müd. engelli işçi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Akademik Personel alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam