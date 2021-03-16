Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
|16 Mart 2021 01:15
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