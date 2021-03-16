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Danıştay: Belediye şirketlerine müdür atama yetkisi Mecliste

Danıştay, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediye başkanlarından alınıp Belediye Meclisi'ne devredilmesi kararını verdi.
 16 Mart 2021 01:25
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Danıştay: Belediye şirketlerine müdür atama yetkisi Mecliste

Danıştay, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediyelerdeki hangi organ tarafından yapılacağı konusunda nihai kararını verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yetkinin Belediye Meclisi'nde olduğuna hükmetti.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri'nin aktardığına göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel seçimlerden kısa bir süre sonra, 15 Mayıs 2019 tarihinde bir genelge yayınladı.

Genelgede, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediye meclislerine verildiği belirtildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından belediye başkanlarının şirket yönetimlerine atadığı kişilerin tescil yapılmamaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mansur Yavaş'ın seçilmesinin ardından belediyenin yüzde 99.67 oranında hissedarı olduğu BELKO şirketine Kerim Yılmaz atanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesini gerekçe gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, Yılmaz'ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı.

Bunun üzerine Ankara 10 Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, Kerim Yılmaz'ın tescil işleminin yapılmamasını yasaya aykırı buldu. Bunun üzerine Yılmaz, BELKO Genel Müdürü olarak atandı.

Mahkeme'nin verdiği karara itiraz edildi. Bunun üzerine dosya Danıştay'a geldi.

Danıştay'da son sözü söyleme makamı olan İdari Dava Daireleri Kurulu da, geçtiğimiz ay toplanarak tüm belediye başkanlarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Kurul, belediye başkanlarının yetkisini kısıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada, genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verdi.

Oyçokluğuyla alınan kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Bu kararın ardından belediye başkanları, belediye şirketlerinin yönetimine belediye meclislerinin onayı olmadan yönetici atayamayacaklar.
Memurlar.Net
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