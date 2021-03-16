CTE görevde yükselme sınavı açılacak unvanları açıkladı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kurum İkinci Müdürü, İdare Memuru, Sayman, İnfaz Koruma Başmemuru ve Öğretmen unvanları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılacağını açıkladı
|16 Mart 2021 01:39
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 12 Mart 2021 tarihi itibariyle illere gönderdiği resmi yazıda, yılın ikinci yarısında, Kurum İkinci Müdürü, İdare Memuru, Sayman, İnfaz Koruma Başmemuru ve Öğretmen unvanları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılacağını açıkladı.
Gönderilen yazıda, 12 ila 16 Mart arasında başvuru yapılması istendi. Başvurular bir unvan için yapılabilecek.
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