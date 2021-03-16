Suriye sınırı tamam, İran sınırı bu yıl bitiyor
|16 Mart 2021 06:40
|+Aa- Yazdır
Bu kapsamda sınırda aydınlatmadan yerli ve milli olarak üretilen yeni sistemlere, güvenlik duvarlarından kamera ve algılayıcı sistemlerin kurulmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 911 kilometrelik Suriye sınırının 837 kilometrelik bölümünde güvenlik duvarı ve devriye yolu tamamlandı.
İran-Van sınırının güvenliğinin sağlanması için de 64 kilometrelik sınır hattında güvenlik duvarı ve devriye yolu yapılması için çalışmalar başlatıldı. İran-Iğdır sınırının 54 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı, devriye yolu, kamera ve algılayıcı sistemler kurularak hudut birlikleri tarafından aktif olarak kullanılmaya başladı. İran-Ağrı sınırına yapılan güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı da bu sene tamamlanacak. Yine AB destekli, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak olan ve bugüne kadar 174 noktada yapılan insansız gözetleme kulelerinin kurulmasına yönelik çalışmalar başta Edirne olmak üzere, Kırklareli, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de sürdürülüyor.
İnsansız gözetleme kulelerinden bu yıl 200 noktaya yapılması planlanıyor. Bunların yanı sıra, Şanlıurfa, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aydınlatma, kamera ve algılayıcı sistemlerin kurulumu tamamlandı. Edirne-Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yaklaşık 800 metrelik enerji nakil hattı, aydınlatma ve kamera sistemi yapıldı.
Ebru Karatosun
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yeni bir gemi krizinden dönülmüş
05 Mart 2021 07:50
|Hollanda Başkonsolusu: Türkiye aşılamayı bizden iyi yapıyor
27 Şubat 2021 17:14
|Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
18 Ocak 2021 11:56
|Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı
12 Aralık 2020 19:27
|Bakan Koca, rol kapmak isteyen vekil için açıklama yaptı
28 Kasım 2020 23:45
|Bakan Varank: 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye'ye getireceğiz
16 Kasım 2020 11:44
|e-YDS 2020/12 İngilizce sonuçları açıklandı
14 Kasım 2020 18:26
|Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı başladı
14 Kasım 2020 15:19
|CHP'li Gürsel Tekin tepki çeken twitini sildi
30 Ekim 2020 20:18
|2020-TUS ve 2020-STS soru ve cevapları yayımlandı
04 Ekim 2020 21:55