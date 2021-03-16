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Suriye sınırı tamam, İran sınırı bu yıl bitiyor

İçişleri Bakanlığı, terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması için yoğun bir çalışma yürütüyor
 16 Mart 2021 06:40
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Suriye sınırı tamam, İran sınırı bu yıl bitiyor

Bu kapsamda sınırda aydınlatmadan yerli ve milli olarak üretilen yeni sistemlere, güvenlik duvarlarından kamera ve algılayıcı sistemlerin kurulmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 911 kilometrelik Suriye sınırının 837 kilometrelik bölümünde güvenlik duvarı ve devriye yolu tamamlandı.

İran-Van sınırının güvenliğinin sağlanması için de 64 kilometrelik sınır hattında güvenlik duvarı ve devriye yolu yapılması için çalışmalar başlatıldı. İran-Iğdır sınırının 54 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı, devriye yolu, kamera ve algılayıcı sistemler kurularak hudut birlikleri tarafından aktif olarak kullanılmaya başladı. İran-Ağrı sınırına yapılan güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı da bu sene tamamlanacak. Yine AB destekli, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak olan ve bugüne kadar 174 noktada yapılan insansız gözetleme kulelerinin kurulmasına yönelik çalışmalar başta Edirne olmak üzere, Kırklareli, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de sürdürülüyor.

İnsansız gözetleme kulelerinden bu yıl 200 noktaya yapılması planlanıyor. Bunların yanı sıra, Şanlıurfa, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aydınlatma, kamera ve algılayıcı sistemlerin kurulumu tamamlandı. Edirne-Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yaklaşık 800 metrelik enerji nakil hattı, aydınlatma ve kamera sistemi yapıldı.

Ebru Karatosun

Türkiye
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